В Таллиннской горканцелярии появилась необычная должность

Советник по учету интересов различных групп населения - такая должность учреждена в Таллинской городской канцелярии. Из 36 кандидатов на эту должность был выбран Кристьян Маасалу.
В его задачи входит общение с различными целевыми группами при разработке и осуществлении городских проектов, а также обучение чиновников учету интересов различных групп населения.
Мэр Таллинна Таави Аас, подчеркнул, что учреждение этой должности означает изменение мировоззрения и подхода городских властей, стремящихся вовлечь самые широкие круги горожан в определение перспектив развития города, чтобы в дальнейшем не возникали ситуации, подобные той, которая сложилась с проектом улицы Рейди.
Вовлечение населения в решение общих проблем - тема магистерской диссертации нового советника, защита которой предстоит ему в ближайшем будущем. Кристьян Маасалу работал ранее в Центре хозяйствования в государственных лесах, занимаясь там вопросами организации отдыха в лесу, экологического образования и работы информационных пунктов.