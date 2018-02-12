В Таллиннской горканцелярии появилась необычная должность

В его задачи входит общение с различными целевыми группами при разработке и осуществлении городских проектов, а также обучение чиновников учету интересов различных групп населения.

Мэр Таллинна Таави Аас, подчеркнул, что учреждение этой должности означает изменение мировоззрения и подхода городских властей, стремящихся вовлечь самые широкие круги горожан в определение перспектив развития города, чтобы в дальнейшем не возникали ситуации, подобные той, которая сложилась с проектом улицы Рейди.