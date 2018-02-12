В Нарвском замке откроется выставка находок археологов-любителей

Об этом BNS сообщила пресс-служба Нарвского музея, отметив, что в экспозиции будут представлены находки, сделанные по большей части при помощи металлодетектора поисковиками-любителями и переданные государству.

Выставка по замыслу организаторов является динамичной, а это значит, что экспозиция будет дополняться новыми интересными предметами, как уже найденными и находящимися в государственных фондах, так и теми, которые будут найдены в ходе будущих проектов и экспедиций, организованных клубом.

Кроме того, выставка расскажет о правилах поведения при поиске с металлодетектором и о некоторых законах, регулирующих эту сферу деятельности.

Поисково-краеведческий Клуб «Камерад» объединяет в своих рядах поисковиков и краеведов из стран Евросоюза и приграничных государств. Клуб сотрудничает с музеями, НКО и государственными структурами, консультирует, а также занимается поиском, помогает с проведением раскопок и водолазных работ. Деятельность клуба направлена на сохранение культурно-исторического и природного наследия и увековечение памяти жертв войн, вне зависимости от их национальности, вероисповедания и политических взглядов.