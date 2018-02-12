Подтвердился сговор трех московских больниц с поставщиками лекарств и питания на 640 миллионов рублей

ФАС еще в августе прошлого года сообщала о своих подозрениях в отношении компаний "Фарм-проект" и "Веста Фарм", а также ГКБ имени В.В. Виноградова, ГКБ N67 имени Л.А. Ворохобова и ГКБ N 68. По данным антимонопольщиков, в 2014-2016 годах указанные фирмы заключили антиконкурентные соглашения "с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах". Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 644 миллионов рублей.

"Заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок", - рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Таким образом, заказчики устранили с торгов добросовестных игроков. В результате начальные цены контрактов были снижены незначительно, "то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств", отметил замглавы ФАС Андрей Цариковский. Материалы дела будут переданы в МВД для решения вопросы о возбуждении уголовных дел по статьям об ограничении конкуренции и превышении должностных полномочий.