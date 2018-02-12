Google скопирует «монобровь» iPhone X

По данным собеседника агентства, Google планирует полностью пересмотреть Android, чтобы адаптировать его под «новое поколение смартфонов». Это подразумевает добавление в систему поддержки выреза на экране, под которым находятся разговорный динамик, камера и другие датчики. Также компания хочет увеличить автономность смартфонов и расширить возможности Google Assistant, передает Lenta.ru.

На данный момент среди Android-смартфонов вырез на экране имеет лишь Essential Phone. Отмечается, что таким образом Google даст больше возможности для разработчиков, а выход похожих на iPhone смартфонов подтолкнет пользователей продукции Apple к переходу на Android. iPhone X стал одним из первых смартфонов с «монобровью», и многие китайские компании уже скопировали дизайн аппарата.