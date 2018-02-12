Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами

В целом количество объектов недвижимости стоимостью выше миллиона фунтов увеличилось по всей стране — насчитывается более 768 тысяч таких квартир и особняков, передает Lenta.ru .

Однако больше всего владельцев дорогостоящих квартир и особняков оказалось в Лондоне — более 430 тысяч, что составляет 12,8 процента от общего объема жилья в британской столице. С августа 2016 года количество такой недвижимости увеличилось на 23 процента.