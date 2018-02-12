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Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами

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Лондон.

ФОТО: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/PA Images

Около полумиллиона жителей Лондона оказались владельцами квартир и особняков стоимостью более миллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные исследования британского сайта по продаже и аренде недвижимости Zoopla, который также запустил калькулятор, позволяющий рассчитать, когда цена недвижимости преодолеет отметку в миллион фунтов.

В целом количество объектов недвижимости стоимостью выше миллиона фунтов увеличилось по всей стране — насчитывается более 768 тысяч таких квартир и особняков, передает Lenta.ru.

Однако больше всего владельцев дорогостоящих квартир и особняков оказалось в Лондоне — более 430 тысяч, что составляет 12,8 процента от общего объема жилья в британской столице. С августа 2016 года количество такой недвижимости увеличилось на 23 процента.

Самым дорогостоящим районом города стал Вестминстер — половина его жителей оказались владельцами недвижимости, оценивающейся выше миллиона фунтов. Также в пятерку самых дорогих районов Лондона вошли Кенсингтон и Челси, Камден, Вандсворт и Хаммерсмит и Фулхэм.

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