Налоговики объявили войну зарплатам в конвертах в гостинично-ресторанном бизнесе

Если в прошлом году в фокусе Налогового департамента была проблема зарплат в конвертах в строительном секторе, в этом году налоговики берутся за ресторанный бизнес, пишет ERR .

В 2016 году только из-за зарплат в конвертах в ресторанах государство не получило около 22 млн евро.

Союз отелей и ресторанов Эстонии хочет достичь того, чтобы работающие в ресторанном бизнесе предприниматели честно платили как зарплату, так и налоги, и хотя они считают идею объединения кассовых систем с Налоговым департаментом хорошей, они не ставят ее себе в цели, поскольку тот, кто хочет обмануть, найдет для этого возможность в любом случае.