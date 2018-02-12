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Налоговики объявили войну зарплатам в конвертах в гостинично-ресторанном бизнесе

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Зарплата в конверте.

ФОТО: Марко Саарм

Союз отелей и ресторанов Эстонии годами беспокоила недобросовестная конкуренция, которая царит из-за зарплат в конвертах. Налоговый департамент в качестве решения проблемы предложил связать кассовую систему заведения общественного питания с Налоговым департаментом.

Если в прошлом году в фокусе Налогового департамента была проблема зарплат в конвертах в строительном секторе, в этом году налоговики берутся за ресторанный бизнес, пишет ERR.

В 2016 году только из-за зарплат в конвертах в ресторанах государство не получило около 22 млн евро.

Союз отелей и ресторанов Эстонии хочет достичь того, чтобы работающие в ресторанном бизнесе предприниматели честно платили как зарплату, так и налоги, и хотя они считают идею объединения кассовых систем с Налоговым департаментом хорошей, они не ставят ее себе в цели, поскольку тот, кто хочет обмануть, найдет для этого возможность в любом случае. 

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