понедельник, 12 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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В Кремле рассказали о болезни Путина

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Владимир Путин.

ФОТО: Scanpix/AP

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с финалистами конкурса Лидеры России в Сочи, во время которой не смог нормально говорить.

Президент России Владимир Путин заболел, но на рабочем графике это не отразится. Об этом вечером в понедельник, 12 февраля, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Простудился, но продолжает работать", - сказал Песков.

Ранее сегодня Путин провел встречу с финалистами конкурса Лидеры России в Сочи, во время которой не смог нормально говорить. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", – сказал Путин.

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