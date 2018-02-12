В Кремле рассказали о болезни Путина
12 февраля 2018 г., 20:29
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с финалистами конкурса Лидеры России в Сочи, во время которой не смог нормально говорить.
Президент России Владимир Путин заболел, но на рабочем графике это не отразится. Об этом вечером в понедельник, 12 февраля, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Простудился, но продолжает работать", - сказал Песков.
Ранее сегодня Путин провел встречу с финалистами конкурса Лидеры России в Сочи, во время которой не смог нормально говорить. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", – сказал Путин.