Суд признал удалившую грудь россиянку мужчиной и отказался вернуть ей детей

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию фрагмента решения суда, в котором сказано, что сыновей у женщины изъяли, так как она состоит в однополом браке. В документе подчеркивается, что регистрация таких союзов в России запрещена.

"Идентификация Савиновских Ю. В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", - сказано в решении суда.

5 февраля Бушмаков сообщил, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вновь отказался вернуть детей Савиновских. "Мы просили отложить рассмотрение этого дела, потому что Следственный комитет не обнародовал результаты экспертизы на вменяемость, которую прошла Юлия Савиновских. Однако суд отказался откладывать дело", - пояснил адвокат.

В начале декабря прошлого года Свердловский областной суд признал незаконным решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который в сентябре отказался вернуть Савиновских изъятых приемных сыновей. Тогда суд рассмотрел апелляцию, поданную семьей Савиновских, и отправил дело на новое рассмотрение.

Об изъятии детей из семьи Савиновских стало известно в сентябре прошлого года. Органы опеки решили забрать двух приемных сыновей после того, как Юлия сделала операцию по уменьшению груди.

Савиновских, которая усыновила двух мальчиков со множеством заболеваний и воспитала троих собственных детей, решила удалить мешавшую ей грудь седьмого размера. Женщина уверяла, что не собиралась менять пол, хотя вела блог от имени трансгендера для преодоления психологических проблем, но органы опеки в таких тонкостях не разбирались.

Они заявили, что располагают информацией о незаконной операции, которую сделала женщина. Также местные чиновники обвинили многодетную мать в намерении сменить пол. 20 сентября 2017 года судья Александра Груднова отказала семье в возвращении мальчиков.