Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали двое
13 февраля 2018 г., 7:16
В понедельник, 12 февраля, около 06.32 в волости Сааремаа Саареского уезда произошла авария, при которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на 93-ем километре шоссе Ристи-Виртсу – Куйвасту, где автомобиль Volvo XC90, которым управлял 37-летний мужчина, на прямом участке дороги выехал с дороги, снес оказавшуюся на пути электроизгородь и врезался в дерево.
Водителя и пассажира – 35-летнего мужчину – доставили для проверки здоровья в Курессаарескую больницу.