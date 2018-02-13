вторник, 13 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали двое

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали двое

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

В понедельник, 12 февраля, около 06.32 в волости Сааремаа Саареского уезда произошла авария, при которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на 93-ем километре шоссе Ристи-Виртсу – Куйвасту, где автомобиль Volvo XC90, которым управлял 37-летний мужчина, на прямом участке дороги выехал с дороги, снес оказавшуюся на пути электроизгородь и врезался в дерево.

Водителя и пассажира – 35-летнего мужчину – доставили для проверки здоровья в Курессаарескую больницу.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ