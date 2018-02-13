YouTube требует удалить передачу Навального о Приходько, Дерипаске и Рыбке

Продюсер канала Оксана Баулина в пятницу, 12 февраля, опубликовала скриншот письма от компании в своем Twitter. В документе сказано, что Роскомнадзор добавил адрес этого ролика в запрещенный список материалов. "Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме от YouTube.

Глава ФБК Алексей Навальный 8 февраля опубликовал фильм-расследование, в котором приводятся видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера.

Основной источник документальных доказательств - девушка из эскорта Анастасия Рыбка, побывавшая с высокопоставленным чиновником и олигархом в путешествии по Норвегии.

В фильме Навальный также показывает фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом и две большие квартиры в центре Москвы.

Дерипаска подал в суд на Рыбку, после чего Роскомнадзор 10 февраля внес страницу с расследованием в реестр запрещенных сайтов и потребовал от СМИ удалить фото и видео из материалов об этой истории.

Медиазона, Радио Свобода, Newsru.com, The Village и Znak.com либо ограничили доступ к материалам об этом расследовании, либо удалили из них видео и фото. Журнал Maxim по требованию Роскомнадзора удалил подборку шуток о Дерипаске, Приходько и Рыбке.