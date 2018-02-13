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Фото: недорого продается историческая вилла в Харьюмаа

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ФОТО: KV.EE

Продается летняя резиденция адмирала царской армии, барона Василия Ферзена, находящаяся в Лахемааском национальном парке на живописном берегу реки Валгейыэ, сообщает портал Kodu.  

Главное здание с цифрой 1911 на фасаде состоит из 13 комнат общей площадью 556 м2. Конструкции стен, балконы и веранды вызывают восхищение, а открытая внутренняя планировка  с сохранившимися старинными каминами и печами позволяют любоваться старинной архитектурой. Прихожая, коридоры и вспомогательные помещения отделаны деревом. Дом с историческим прошлым требует реставрации, в ходе которой возможна перепланировка. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Помещения не являются памятниками старины и не находятся под защитой государства, но тем не менее стоят того, что бы их восстановили в первозданном виде. 

На земельном участке площадью 7,5 гa, кроме главного здания, находится дом для прислуги общей площадью в 85 м², который в настоящее время пригоден для жилья и использования.

ФОТО: KV.EE

Покупатель имеет право произвести разделение недвижимости. При постройке нового жилого здания или изменения специального назначения объекта, нужно следовать действующему в Куусалуском уезде общему плану и предписаниям по защите Лахемааского национального парка.  

Более подробная информация находится ЗДЕСЬ. 

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