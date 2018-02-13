Трамп заложил 24 млрд долларов на модернизацию ядерного арсенала США в проект бюджета на 2019 год

В документе подчеркивается, что стратегические ядерные силы США являются ключом к защите национальной безопасности и будущего процветания как для жителей страны, так и для ее союзников и партнеров. В состав ядерной триады входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы, пишет Newsru.com.

В оборонный бюджет заложено 597 млрд долларов на покрытие базовых расходов, в том числе на научно-технические разработки (84 млрд долларов) и кибербезопасность (8 млрд долларов), и 89 млрд долларов на финансирование военных операций за рубежом.

"Бюджет способствует установлению мира посредством силы, в нем заложены многолетние инвестиции на разработку смертоносной, гибкой и устойчивой армии. Главные приоритеты Минобороны США лежат в долгосрочной стратегической конкуренции с Россией и Китаем", - говорится в документе.

После того как администрация Белого дома представила проект бюджета, этот документ рассмотрит американский конгресс, от которого будет зависеть одобрение поправок. Новый финансовый год в США начнется в октябре 2018 года.

Трамп хочет отказаться от госфинансирования программы МКС

Проект бюджета также содержит пункт о прекращении прямого государственного финансирования программы Международной космической станции с 2025 года. После этого NASA будет полагаться на коммерческих партнеров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий.

В связи с этим Белый дом запросил 150 млн долларов на поддержку различных коммерческих структур, которые смогут заняться дальнейшей эксплуатацией МКС.

Американская пресса тем временем отмечает , что планы Белого дома столкнутся с критикой противников проекта в конгрессе, которые апеллируют к тому, что американское правительство уже потратило около 100 млрд долларов на строительство и эксплуатацию МКС и отказываться от нее нецелесообразно.

На прошлой неделе сенатор Тед Круз заявил, что ожидаемое решение NASA прекратить финансирование МКС докажет, что траты бюджета были "такими же необоснованными, как йети". "Будучи бюджетным консерватором, вы знаете, что одна из самых тупых вещей, которую вы можете сделать, - это отменить программу после миллиардных инвестиций, когда впереди у нее еще долгий период эксплуатации", - пояснил он.

С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на МКС и их возвращением на Землю занимается Россия. При этом США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях "Союз". Эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 млрд долларов в год.

МКС - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Первый модуль станции был запущен на орбиту в 1998 году, а последний установлен в 2011-м. NASA сейчас изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.

В декабре прошлого года Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны на 2018 год, который составит около 700 млрд долларов. Закон о национальной обороне лишь устанавливает политику американской армии, но не обеспечивает ее финансирование.

Обе палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете еще в ноябре. Документ санкционирует выделение 626,4 млрд долларов в базовый бюджет Пентагона, а также 65,7 млрд долларов на финансирование военных операций США за рубежом.

В частности, в оборонный бюджет США на 2018 год вошли статьи о выделении около 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии" в Европе.

Кроме того, в новом бюджете предусмотрены запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязательство Трампа докладывать конгрессу о любых возможных договоренностях с Москвой по урегулированию ситуации в Сирии.

Американский оборонный бюджет на 2018 год также предполагает оказание военной помощи Украине на 350 млн долларов. При этом половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.