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  • На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдено более 1400 фрагментов тел, поиски почти завершены

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдено более 1400 фрагментов тел, поиски почти завершены

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ФОТО: Sergei Medvedev/Sergei Medvedev/TASS

Спасатели обнаружили более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает сайт МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории", - сказано в тексте.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. 

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, пишет Newsru.com.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор. Накануне специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расшифровку бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы.

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