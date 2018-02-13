На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдено более 1400 фрагментов тел, поиски почти завершены

"По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории", - сказано в тексте.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, пишет Newsru.com.