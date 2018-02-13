Хорошо ловится рыбка-дерипаска

Заголовок отсылает к рассказу Дж. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка» не случайно — там тоже все вроде хорошо, летний день, море, маленькая девочка, влюбленная пара, а в финале главный герой ни с того ни с сего пускает себе пулю в голову из армейского пистолета. В случае, который стал поводом для написания этого текста, никто, слава богу, жизни не лишился. По крайней мере пока. Но вопросов к происходящему ничуть не меньше, чем при прочтении рассказа, ставшего классикой американской литературы.
Очередное расследование Алексея Навального оказалось направлено против совсем уж непубличного чиновника российского правительства — Сергея Приходько. По мнению Навального, сам факт отдыха на яхте миллиардера Олега Дерипаски может и должен быть расценен как взятка — не пристало государевым людям, тем более в ранге вице-премьера, за счет олигархов отдыхать, да еще и в компании молодых девиц «с пониженной социальной ответственностью» - такое определение в свое время дал сотрудницам индустрии эскорт-услуг и иже с ними сам российский президент.
На Западе репутация чиновника после такого отдыха была бы безнадежно загублена, но в России все иначе, и вряд ли история с вице-премьером на яхте олигарха способна вывести на улицы даже самых активных сторонников Навального ради протеста против очередной «коррупции». Тем не менее вопрос репутации тут есть, просто зададут его совсем другие люди.
Очередной рассказ о высокопоставленном российском чиновнике, живущем не по средствам, вряд ли удивит кого-то из аудитории Навального. Но в данном случае примечательно, что вся информация была получена несколько необычным путем — через соцсети девушки по имени Настя «Рыбка», одной их тех самых сотрудниц индустрии эскорт-услуг, которых на яхте олигарха было несколько. И самым интересным оказалось то, что Олег Дерипаска и Сергей Приходько в ее обществе обсуждали серьезные политические дела.
Так, Дерипаска уже попадал в фокус внимания американских СМИ из-за своих связей с лоббистом Полом Манафортом, некогда руководившим предвыборным штабом Дональда Трампа. До этого Манафорт лоббировал в Вашингтоне интересы Украины, которую тогда возглавлял Виктор Янукович. С полученных от команды Януковича денег Манафорт предпочел налогов в США не платить — за что в настоящий момент и находится под следствием. Одновременно Манафорт начал вести дела и с Олегом Дерипаской — тот вкладывал деньги в принадлежащий лоббисту инвестфонд в обмен на инвестиции в различные украинские активы. Дело законилось к обоюдному разочарованию сторон, Дерипаса даже подал на Манафорта в суд.
Однако с назначением на пост в штабе Трампа Манафорт, который публично объявил о том, что будет на этом посту работать бесплатно, вспомнил о своем российском партнере и предложил тому организовывать «индивидуальные брифинги» - проще говоря, рассказывать с глазу на глаз о том, что происходит в возглавляемом им избирательном штабе и какими действиями конкурентов из штаба Хиллари Клинтон озабочена команда Трампа. Соответствующие электронные письма, отправленные Дерипаске, сейчас находятся в руках американских правоохранителей.
Навальный справедливо отмечет, что Дерипаске, в общем-то не может быть дела до того, кто и как борется за пост президента США. Но вот Сергею Приходько, всю свою карьеру отвечавшему за внешнюю политику сначала в Кремле, а затем в российском правительстве, такое дело, безусловно, есть. И если Навальный в своих предположениях прав, то получается, что Манафорт мог передавать информацию российскому олигарху, а тот в свою очередь — высокопоставленному чиновнику правительства России.
Схема изящная, но она предполагает определенный уровень секретности. А этого уровня, судя по опубликованным Настей «Рыбкой» в соцсетях материалам, на яхте миллиардера обеспечить не удалось. В итоге получилось, что важные переговоры о ходе избирательной кампании в США проходят в обществе «девушек с пониженной социальной ответственностью», одна из которых потом выкладывает все подслушанное и увиденное в социальные сети, а вдобавок еще и книжку пишет, где описывает все происходившее на яхте. При этом называя Приходько «Папой» - термином, которым никто из ближнего или дальнего окружения президента не называет никого, кроме самого Владимира Путина. Вдобавок к сексу и разгильдяйству еще и бестактность.
Подобно тому, как красота обретается лишь в глазах смотрящего, репутация существует лишь для тех, кто способен оценить нанесенный ей урон. В данном случае урон репутации высокопоставленного чиновника и одного из олигархов будет оценивать настоящий Папа, причем весьма скоро. По конституции правительство слагает полномочия после очередных выборов президента. И процесс формирования нового кабинета как нельзя лучше описывается знаменитым выражением Уинстона Черчилля «схватка бульдогов под ковром». Только на этот раз процедуры будут все же более публичны, а объяснения отставок и назначений — более развернуты.
Не секрет, что нынешний кабинет под руководством Дмитрия Медведева нравится далеко не всем представителям российской элиты. Арест и приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву — лишь один из ударов по кабинету и его курсу. Расследование Навального против самого Медведева, выведшее на улицы столицы несколько тысяч активных протестующих против коррупции, — еще одна «черная метка» правительству. Сюда же отнесем и расследование того же Навального против первого вице-преьера Алексея Шувалова — с тех пор фамилия чиновника прочно ассоциируется с собачками-корги, которых его супруга перевозила на выставки на личном самолете.
Теперь вот под ударом оказался представитель «старой гвардии», работавший еще в администрации Бориса Ельцина Сергей Приходько. По логике вещей на очереди должны быть считающиеся близкими к Медведеву вице-премьер Аркадий Дворкович (кстати, также частенько пользующийся для перелетов по России бизнес-джетами крупных компаний) и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова (владеющая домом в Италии). Алексей Навальный, судя по всему, всех их готов записать в коррупционеры и направить соответствующие запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Господу Богу. Аудитория Навального его поддержит кучей перепостов и лайков, а большинство россиян, привыкших к роскошной жизни власть имущих, в очередной раз пожмет плечами — мол, а чего еще от них, гадов, ждать?
Но вот когда выигравший выборы Владимир Путин примется за свою традиционную работу арбитра в конфликтах всевозможных внутриэлитных группировок, ему на стол кто-нибудь услужливо положит папочки с расследованиями против всех упомянутых персон. Гадать, кому может быть выгодна смена всего правительства во главе с премьером или хотя бы ротация части министров и вице-премьеров, — задача неблагодарная. Зато сама ситуация дает, пусть и частично, ответ на вопрос «Как это Навального до сих пор не посадили?» Посадить всегда успеется, а вы посмотрите, сколько от него пользы! Вряд ли Владимира Путина заинтересуют размеры загородного дома и земельного участка Сергея Приходько. А вот тот факт, что «серый кардинал» российской внешней политики обсуждает важные вопросы в присутствии девушек «с пониженной социальной ответственностью», некоторые из которых не могут удержать услышанное в себе — заинтересует наверняка.
Думаю, в «прекрасной России будущего», о которой в каждом своем видеообращении говорит Навальный, девушки с пониженной социальной ответственностью будут от подобной информации изолированы. Ну или их социальная ответственность с приходом в Россию солнца демократии взлетит на небывалую прежде высоту. Настя «Рыбка» получила бы медаль «За непредвиденную борьбу с коррупцией». Если б я был россиянином, меня бы устроили все варианты. В реальной России решение примет настоящий Папа — Владимир Путин.