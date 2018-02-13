Хорошо ловится рыбка-дерипаска

Схема изящная, но она предполагает определенный уровень секретности. А этого уровня, судя по опубликованным Настей «Рыбкой» в соцсетях материалам, на яхте миллиардера обеспечить не удалось. В итоге получилось, что важные переговоры о ходе избирательной кампании в США проходят в обществе «девушек с пониженной социальной ответственностью», одна из которых потом выкладывает все подслушанное и увиденное в социальные сети, а вдобавок еще и книжку пишет, где описывает все происходившее на яхте. При этом называя Приходько «Папой» - термином, которым никто из ближнего или дальнего окружения президента не называет никого, кроме самого Владимира Путина. Вдобавок к сексу и разгильдяйству еще и бестактность.

Подобно тому, как красота обретается лишь в глазах смотрящего, репутация существует лишь для тех, кто способен оценить нанесенный ей урон. В данном случае урон репутации высокопоставленного чиновника и одного из олигархов будет оценивать настоящий Папа, причем весьма скоро. По конституции правительство слагает полномочия после очередных выборов президента. И процесс формирования нового кабинета как нельзя лучше описывается знаменитым выражением Уинстона Черчилля «схватка бульдогов под ковром». Только на этот раз процедуры будут все же более публичны, а объяснения отставок и назначений — более развернуты.

Не секрет, что нынешний кабинет под руководством Дмитрия Медведева нравится далеко не всем представителям российской элиты. Арест и приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву — лишь один из ударов по кабинету и его курсу. Расследование Навального против самого Медведева, выведшее на улицы столицы несколько тысяч активных протестующих против коррупции, — еще одна «черная метка» правительству. Сюда же отнесем и расследование того же Навального против первого вице-преьера Алексея Шувалова — с тех пор фамилия чиновника прочно ассоциируется с собачками-корги, которых его супруга перевозила на выставки на личном самолете.

Теперь вот под ударом оказался представитель «старой гвардии», работавший еще в администрации Бориса Ельцина Сергей Приходько. По логике вещей на очереди должны быть считающиеся близкими к Медведеву вице-премьер Аркадий Дворкович (кстати, также частенько пользующийся для перелетов по России бизнес-джетами крупных компаний) и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова (владеющая домом в Италии). Алексей Навальный, судя по всему, всех их готов записать в коррупционеры и направить соответствующие запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Господу Богу. Аудитория Навального его поддержит кучей перепостов и лайков, а большинство россиян, привыкших к роскошной жизни власть имущих, в очередной раз пожмет плечами — мол, а чего еще от них, гадов, ждать?

Но вот когда выигравший выборы Владимир Путин примется за свою традиционную работу арбитра в конфликтах всевозможных внутриэлитных группировок, ему на стол кто-нибудь услужливо положит папочки с расследованиями против всех упомянутых персон. Гадать, кому может быть выгодна смена всего правительства во главе с премьером или хотя бы ротация части министров и вице-премьеров, — задача неблагодарная. Зато сама ситуация дает, пусть и частично, ответ на вопрос «Как это Навального до сих пор не посадили?» Посадить всегда успеется, а вы посмотрите, сколько от него пользы! Вряд ли Владимира Путина заинтересуют размеры загородного дома и земельного участка Сергея Приходько. А вот тот факт, что «серый кардинал» российской внешней политики обсуждает важные вопросы в присутствии девушек «с пониженной социальной ответственностью», некоторые из которых не могут удержать услышанное в себе — заинтересует наверняка.