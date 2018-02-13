Испугавшись прихода Lidl, Prisma задумалась о покупке одной из эстонских торговых сетей

Исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин подтвердил, что Prisma заинтересована в покупке предприятия розничной торговли, а также не исключается возможное объединение с одной из торговых сетей, пишет Äripäev. «В первую очередь мы ищем недвижимость в Таллинне и пригороде», - скзаал Нуммелин, отметив, что они интересуются деятельностью конкурентов, чтобы при первой возможности занять освободившуюся бизнес-площадь.

Эксперт по торговле и партнер адвокатского бюро Ellex Raidla Ристо Вахиметс считает, что не стоит недооценивать возможности торгововй сети Prisma, которая вполне может приобрести магазины сети ABC Supermarkets, действующие под торговыми марками Comarket и Delice.

По словам главы ABC Grupp Юри Випса, несмотря на то, что в последние годы им поступали разные предложения, в настоящее время речи об объединении с какой-либо торговой сетью не идет.