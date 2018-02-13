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  • Испугавшись прихода Lidl, Prisma задумалась о покупке одной из эстонских торговых сетей

Испугавшись прихода Lidl, Prisma задумалась о покупке одной из эстонских торговых сетей

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Логотип Lidl.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Приход на эстонский рынок немецкой торговой сети Lidl может привести к объединению действующих в стране торговцев. Первой о своей желании кого-нибудь приобрести заявила торговая сеть Prisma, пишет Majandus24.

Исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин подтвердил, что Prisma заинтересована в покупке предприятия розничной торговли, а также не исключается возможное объединение с одной из торговых сетей, пишет Äripäev. «В первую очередь мы ищем недвижимость в Таллинне и пригороде», - скзаал Нуммелин, отметив, что они интересуются деятельностью конкурентов, чтобы при первой возможности занять освободившуюся бизнес-площадь.

Эксперт по торговле и партнер адвокатского бюро Ellex Raidla Ристо Вахиметс считает, что не стоит недооценивать возможности торгововй сети Prisma, которая вполне может приобрести магазины сети ABC Supermarkets, действующие под торговыми марками Comarket и Delice.

По словам главы ABC Grupp Юри Випса, несмотря на то, что в последние годы им поступали разные предложения, в настоящее время речи об объединении с какой-либо торговой сетью не идет.

Собственник предприятия OG Elektra Олег Гросс считает, что не стоит сильно опасаться прихода Lidl в Эстонию, поскольку дела у местных сетей идут неплохо, поэтому они не заинтересованы в ослаблении своих позиций. Гросс также отметил, что его предприятие не заинтересовано в продаже своих магазинов.

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