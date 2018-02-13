Жители Кохтла-Ярве готовы выйти на митинг против расширения производства

Горожан тревожит планируемое VKG создание полигона опасных отходов в Кохтла-Ярве, а также строительство цементного завода и известнякового карьера в непосредственной близости от города.

«Не секрет, что при нынешних объемах производства загрязнение в кохтла-ярвеском регионе превышает допустимые нормы. Большой проблемой является попадание сланцевой пыли и золы в атмосферу при сильном ветре. Такая пыль содержит много вредных для человеческого организма химических соединений, в том числе известные как нервный яд фенолы», - отмечают в письме горожане.

Все это негативно отражается на здоровье горожан, среди которых много детей и молодежи: «Для нашего региона характерен более высокий, чем в среднем, уровень заболеваний верхних дыхательных путей и рака, в том числе среди молодежи. Создание новых опасных предприятий в Кохтла-Ярве приведет, по оценке горожан, к быстрому росту экологических проблем и проблем со здоровьем в городе и его ближайших окрестностях».

В письме отмечается, что город Кохтла-Ярве уже сейчас сверх меры загрязнен и показатели содержания химических соединений превышают разрешенные нормы, поэтому расширение опасных производств недопустимо.

«Нашей целью не является закрытие имеющихся предприятий, мы просто пытаемся обратить ваше внимание на то обстоятельство, что создание новых опасных предприятий в Кохтла-Ярве приведет к дальнейшему быстрому росту экологических проблем и проблем со здоровьем в нашем родном городе и его ближайших окрестностях», - сказано там.

Подписавшие письмо просят Министерство социальных дел использовать действенные меры для лучшего оповещения горожан о таких проектах. Горожане просят отражать тему в СМИ, привлекая специалистов Министерства окружающей среды и Департамента здоровья, а при создании предприятий в Кохтла-Ярве иметь в виду прежде всего здоровье жителей города и окружающую среду.