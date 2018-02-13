Еврокомиссар пригрозила проблемами с финансированием проекта Rail Baltica

В связи с расхождением позицией акционеров совместного предприятия Балтийских стран RB Rail в отношении ее руководителя, государства Балтии должны найти консенсус по проекту железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, иначе могут возникнуть проблемы финансирования, предупредила член Еврокомиссии Виолета Булк.
"В Евросоюзе есть четкое правило - не используешь - потеряешь. Есть много проектов, которые бы хотели воспользоваться вашими средствами, ведь это большие деньги. (...) Давайте не будем забывать, что ЕС софинансирует около 85% стоимости проекта. Скажите, какой еще проект на уровне ЕС софинансируется в таком масштабе? Прошу не теряйте этой возможности. Я не говорю, о том, кто прав, а кто нет - мы должны найти решение и идти вперед", - сказала ответственная за транспортную политику член ЕК во вторник на организованной в Вильнюсе дискуссии.
По ее словам, в проект Rail Baltica следует в большей степени вовлечь и Польшу.
В начале февраля акционеры RB Rail из Литвы и Эстонии выразили недоверие председателю правления компании Байбе Рубесе. Латвийские акционеры воздержались. Последняя заявила, что не намерена уходить в отставку после решения акционеров.
Евросоюз обязался в 2014–2020 годах выделить на этот проект в Балтийских странах 1,2 млрд. евро помощи. 110 млн. евро выделено дополнительно. В этой финансовой перспективе ЕК выделяет Rail Baltica 85% средств.
В результате реализации Rail Baltica протяженность 870 км от Таллинна до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на ней смогут следовать на скорости до 240 километров в час, а грузовые - до 120 километров в час. Протяженность участка проекта в Литве 392 км, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. В Литве колея будет проходить через Каунас и Паневежис, а также захватит Вильнюс, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллинн , откуда пассажиры и грузы смогут добираться до Финляндии.
По новой колее через Польшу можно будет добраться в Варшаву и основные города Западной Европы.
Проект намечается реализовать к 2026 году.