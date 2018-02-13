Еврокомиссар пригрозила проблемами с финансированием проекта Rail Baltica

"В Евросоюзе есть четкое правило - не используешь - потеряешь. Есть много проектов, которые бы хотели воспользоваться вашими средствами, ведь это большие деньги. (...) Давайте не будем забывать, что ЕС софинансирует около 85% стоимости проекта. Скажите, какой еще проект на уровне ЕС софинансируется в таком масштабе? Прошу не теряйте этой возможности. Я не говорю, о том, кто прав, а кто нет - мы должны найти решение и идти вперед", - сказала ответственная за транспортную политику член ЕК во вторник на организованной в Вильнюсе дискуссии.

По ее словам, в проект Rail Baltica следует в большей степени вовлечь и Польшу.

В начале февраля акционеры RB Rail из Литвы и Эстонии выразили недоверие председателю правления компании Байбе Рубесе. Латвийские акционеры воздержались. Последняя заявила, что не намерена уходить в отставку после решения акционеров.

Евросоюз обязался в 2014–2020 годах выделить на этот проект в Балтийских странах 1,2 млрд. евро помощи. 110 млн. евро выделено дополнительно. В этой финансовой перспективе ЕК выделяет Rail Baltica 85% средств.

В результате реализации Rail Baltica протяженность 870 км от Таллинна до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на ней смогут следовать на скорости до 240 километров в час, а грузовые - до 120 километров в час. Протяженность участка проекта в Литве 392 км, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. В Литве колея будет проходить через Каунас и Паневежис, а также захватит Вильнюс, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллинн , откуда пассажиры и грузы смогут добираться до Финляндии.

По новой колее через Польшу можно будет добраться в Варшаву и основные города Западной Европы.