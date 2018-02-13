вторник, 13 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Франкфурт за 99 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Франкфурт за 99 евро!

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Франкфурт.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 403 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дели начиная с 367 евро

Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Новую Зеландию начиная с 629 евро

Туда-обратно из Таллинна во Франкфурт начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 391 евро

Туда-обратно из Риги на Ибицу начиная со 100 евро

Туда-обратно бизнес-классом из Хельсинки в Таиланд начиная с 1038 евро

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