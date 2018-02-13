Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Франкфурт за 99 евро!
13 февраля 2018 г., 10:06
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 403 евро
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Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Новую Зеландию начиная с 629 евро
Туда-обратно из Таллинна во Франкфурт начиная с 99 евро
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