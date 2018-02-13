Фото: Mercedes-Benz впервые показал будущего конкурента Porsche Panamera

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz обнародовал в Instagram первые официальные снимки серийной версии четырехдверного суперкара AMG GT, официальная презентация которой ожидается на мартовском автосалоне в Женеве.
Новая спортивная модель Mercedes-AMG призвана заменить в линейке нынешний CLS 63 AMG и составить конкуренцию на рынке другой немецкой модели - Porsche Panamera, пишет Autonews. Как ожидается, серийное производство четырехдверного AMG GT начнется в сентябре, а первые автомобили доберутся до покупателей до конца текущего года, пишет Newsru.com.
Судя по фотографиям, внешне серийный автомобиль будет напоминать концепт-кар AMG GT Concept, представленный на женевском автосалоне прошлой весной, отмечает издание. Кроме того, новинка получит активный задний спойлер, который будет автоматически выдвигаться после достижения определенной скорости.
По предварительным данным, модель оснастят четырехлитровым битурбодвигателем V8 мощностью около 600 лошадиных сил, а в дальнейшем AMG GT будет предлагаться с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети, созданной на основе этого же двигателя. Суммарная отдача агрегатов гибридной версии превысит 800 лошадиных сил, сообщается в публикации.
Shortly we will welcome a new member to the #AMGGTfamily. My team and I are now in the final testing phase before the upcoming world premiere. Check out these behind the scenes pictures. Greetings from my latest development drive. - Tobias Moers, CEO Mercedes-AMG #MercedesAMG #AMG #DrivingPerformance