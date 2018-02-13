Фото: Mercedes-Benz впервые показал будущего конкурента Porsche Panamera

Новая спортивная модель Mercedes-AMG призвана заменить в линейке нынешний CLS 63 AMG и составить конкуренцию на рынке другой немецкой модели - Porsche Panamera, пишет Autonews . Как ожидается, серийное производство четырехдверного AMG GT начнется в сентябре, а первые автомобили доберутся до покупателей до конца текущего года, пишет Newsru.com.

Судя по фотографиям, внешне серийный автомобиль будет напоминать концепт-кар AMG GT Concept, представленный на женевском автосалоне прошлой весной, отмечает издание. Кроме того, новинка получит активный задний спойлер, который будет автоматически выдвигаться после достижения определенной скорости.