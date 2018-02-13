вторник, 13 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи

Фото: Mercedes-Benz впервые показал будущего конкурента Porsche Panamera

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: © Michaela Rehle / Reuters/REUTERS

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz обнародовал в Instagram первые официальные снимки серийной версии четырехдверного суперкара AMG GT, официальная презентация которой ожидается на мартовском автосалоне в Женеве.

Новая спортивная модель Mercedes-AMG призвана заменить в линейке нынешний CLS 63 AMG и составить конкуренцию на рынке другой немецкой модели - Porsche Panamera, пишет Autonews. Как ожидается, серийное производство четырехдверного AMG GT начнется в сентябре, а первые автомобили доберутся до покупателей до конца текущего года, пишет Newsru.com.

Судя по фотографиям, внешне серийный автомобиль будет напоминать концепт-кар AMG GT Concept, представленный на женевском автосалоне прошлой весной, отмечает издание. Кроме того, новинка получит активный задний спойлер, который будет автоматически выдвигаться после достижения определенной скорости.

По предварительным данным, модель оснастят четырехлитровым битурбодвигателем V8 мощностью около 600 лошадиных сил, а в дальнейшем AMG GT будет предлагаться с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети, созданной на основе этого же двигателя. Суммарная отдача агрегатов гибридной версии превысит 800 лошадиных сил, сообщается в публикации.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ