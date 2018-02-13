Дефицит йода в организме может привести к тяжелейшим последствиям

Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Не получая должного количества йода, люди страдают от серьезных дефектов при развитии, но большинство из нас не знают, сколько йода нам следует потреблять и откуда он берется.

Исследование, проведенное Маргарет Рейман и Университета Суррея, указывает на нехватку йода в современных "здоровых" диетах, в первую очередь, вегетарианских, что создает угрозу дефицита йода у беременных женщин.

Зачем нам нужен йод?

Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга, в особенности для плода в утробе матери.

"Дефицит йода легко предотвратить, и, тем не менее, он остается основной предотвратимой причиной возникновения неспособности к обучению у детей во всем мире", - говорит профессор Рейман.

"Если в организме беременной женщины недостаточно йода, то их дети окажутся неспособны к обучению или же с признаками врожденного гипотиреоза, при котором преобладает торможение всех функций организма. Это то, что на протяжении истории называли кретинизмом", - добавляет профессор.

Изначально слово "кретин" обозначало людей, живущих с этим синдромом в Альпах, где исторически ощущается острая нехватка йода.

Именно там в прошлом появлялось множество людей страдающих от зоба, - заметного увеличения щитовидной железы в области шеи.

"Теперь мы знаем, что это явный симптом нехватки йода в организме, при котором щитовидная железа увеличивается в размере в попытке получить как можно больше йода из крови", - говорит профессор Рейман.

Опасность "здоровых" диет

Возможно, лучшие источники йода среди продуктов - рыба с белым мясом, а также яйца.

В большинстве стран йод также добавляется в столовую соль.

Во многих странах, как, например, в Великобритании, йод также содержится в молоке и молочных продуктах, так как его добавляют в корм скоту.

Но в развитых странах вновь возникла проблема йододефицита - на этот раз не из-за отсутствия его в обычной еде, а потому, что люди сознательно избегают употреблять эти продукты.

Это решение, которое большинство вегетарианцев и почти все веганы, избегающие продуктов животного происхождения, принимают каждодневно.

Норвежский институт здравоохранения недавно собрал и проанализировал данные о различных группах населения, всех возрастов и обоих полов, в том числе и о беременных женщинах.

Среди этих люди были как вегетарианцы, так и веганы. Выяснилось, что у веганов особенно высок риск йододефицита.

Профессор Рейман также ссылается на случаи, когда у беременных женщин-веганов появлялся зоб, а у их новорожденных детей наблюдалось снижение функции щитовидной железы.

Долгосрочный эффект