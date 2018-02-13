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Postimees выяснил, сколько на самом деле зарабатывает в месяц обычный житель Эстонии

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Налогово-таможенный департамент согласился поделиться с Postimees полученными на основании предварительно заполненных деклараций о доходах данными: сколько в прошлом году обычный житель Эстонии реально зарабатывал в месяц. Полученная сумма значительно отличается от данных статистики.

Таким образом, если взять данные предварительно заполненных деклараций о доходах и декларации социального налога, в прошлом году житель Эстонии зарабатывал 1098 евро брутто в месяц.

Речь идет о сумме, для получения которой Налогово-таможенный департамент учитывал зарплату и другие облагаемые налогом доходы, которые работодатель добавил в декларацию о доходах и социальном налоге. Не учитываются зарплаты в конвертах, взятки, прочие официальные или неофициальные доходы. В эту сумму не входит и компенсация по сокращению.

При этом, департамент брал в расчет всех людей, которым поступают выплаты, независимо от того, идет речь о работнике с полной или с частичной нагрузкой. Налогово-таможенный департамент публикует данные реальных выплат, которые связаны с рабочими отношениями, а не статистические данные. Средняя зарплата у налоговиков получилась меньше, чем зарплата по данным Департамента статистики. Например, средняя брутто-зарплата, по данным Департамента статистики, в третьем квартале 2017 года составляла 1201 евро.

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