Postimees выяснил, сколько на самом деле зарабатывает в месяц обычный житель Эстонии

Таким образом, если взять данные предварительно заполненных деклараций о доходах и декларации социального налога, в прошлом году житель Эстонии зарабатывал 1098 евро брутто в месяц.

Речь идет о сумме, для получения которой Налогово-таможенный департамент учитывал зарплату и другие облагаемые налогом доходы, которые работодатель добавил в декларацию о доходах и социальном налоге. Не учитываются зарплаты в конвертах, взятки, прочие официальные или неофициальные доходы. В эту сумму не входит и компенсация по сокращению.