Фото: автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену здания

Побывавший на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо передал, что, по первоначальным данным, управлявший Citroen мужчина потерял управление - машина врезалась в ограждение, а оттуда съехала вниз в глубокую канаву и остановилась после столкновения со стеной дома.