Фото: автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену здания
13 февраля 2018 г., 10:36
Во вторник утром в 5.02 центр тревоги получил сообщение, что на Рейну-теэ в Вильянди автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену дома.
Побывавший на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо передал, что, по первоначальным данным, управлявший Citroen мужчина потерял управление - машина врезалась в ограждение, а оттуда съехала вниз в глубокую канаву и остановилась после столкновения со стеной дома.
Скорая помощь осмотрела водителя, травм у него обнаружено не было. Водитель был трезв и находился в автомобиле один.
Буксир вытянул Citroen обратно на дорогу.