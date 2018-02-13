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  • Фото: автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену здания

Фото: автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену здания

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Во вторник утром в 5.02 центр тревоги получил сообщение, что на Рейну-теэ в Вильянди автомобиль съехал в глубокую канаву и врезался в стену дома.

Побывавший на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо передал, что, по первоначальным данным, управлявший Citroen мужчина потерял управление - машина врезалась в ограждение, а оттуда съехала вниз в глубокую канаву и остановилась после столкновения со стеной дома.

Скорая помощь осмотрела водителя, травм у него обнаружено не было. Водитель был трезв и находился в автомобиле один.

Буксир вытянул Citroen обратно на дорогу.

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