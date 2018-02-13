СМИ: украинские военные в 2017 году продвинулись в Донбассе на десять километров

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от предыдущих тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - сказал секретарь СНБО в интервью "Hromadske".

По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для противника закончились фиаско.