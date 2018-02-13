СМИ: украинские военные в 2017 году продвинулись в Донбассе на десять километров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2017 году продвинулись в Донбассе на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.
"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от предыдущих тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - сказал секретарь СНБО в интервью "Hromadske".
По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для противника закончились фиаско.
"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть: наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась", - сказал Турчинов.