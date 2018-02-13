Фото: налоговики обнаружили большое количество контрабандных сигарет и алкоголя

В Вырумаа был задержан мужчина, у которого в ходе обыска домохозяйства было найдено 955 литров спирта и 660 000 контрабандных сигарет. Также налоговики задержали в Пярнумаа автомобиль с двумя мужчинами, у которых с собой было 312 литров крепкого контарбандного алкоголя.

Позднее в ходе обыска в доме у одного из задержанных было обнаружено еще 112 блоков контрабандных сигарет, несколько бутылок алкоголя и незарегистрированное огнестрельное оружие.