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  • Фото: налоговики обнаружили большое количество контрабандных сигарет и алкоголя

Фото: налоговики обнаружили большое количество контрабандных сигарет и алкоголя

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В конце января сотрудники Налогово-таможенного департамента два раза обнаруживали в большом количестве контрабандные алкоголь и сигареты. Всего в двух случаях было конфисковано 955 литров спирта, 312 литров крепкого алкоголя и более 680 000 сигарет, передает Postimees.

В Вырумаа был задержан мужчина, у которого в ходе обыска домохозяйства было найдено 955 литров спирта и 660 000 контрабандных сигарет. Также налоговики задержали в Пярнумаа автомобиль с двумя мужчинами, у которых с собой было 312 литров крепкого контарбандного алкоголя.

Позднее в ходе обыска в доме у одного из задержанных было обнаружено еще 112 блоков контрабандных сигарет, несколько бутылок алкоголя и незарегистрированное огнестрельное оружие.  

Пярнуский уездный суд признал в рамках ускоренного производства находившихся в автомобиле двух мужчин виновными в незаконном обороте алкоголя и приговорил их к году и шести месяцам тюремного заключения. Также они должны будут оплатить акцизы, а незарегистрированным оружием занимается Департамент полиции и погранохраны.

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