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  • Бывший директор мэрии Таллинна по персоналу получит компенсацию в почти 16 000 евро

Бывший директор мэрии Таллинна по персоналу получит компенсацию в почти 16 000 евро

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ФОТО: Raepress

Во вторник, 13 февраля, Эста Хейнмаа по собственному желанию покинула пост директора службы по персоналу городской управы Таллинна. Мэрия выплатит ей компенсацию в размере четырех месячных зарплат или 15 960 евро.

Для того, чтобы освободить Хейнмаа от занимаемой должности, мэрия Таллинна, обычно собирающаяся по средам, провела заседание в понедельник, пишет rus.err.ee.

С учетом уплаты налогов отставка Эсты Хейнмаа с поста директора по персоналу обойдется столичному бюджету в 21 355 евро.

Для замещения вакантной должности в ближайшее время будет объявлен новый конкурс.

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