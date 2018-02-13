Бывший директор мэрии Таллинна по персоналу получит компенсацию в почти 16 000 евро
13 февраля 2018 г., 11:02
Во вторник, 13 февраля, Эста Хейнмаа по собственному желанию покинула пост директора службы по персоналу городской управы Таллинна. Мэрия выплатит ей компенсацию в размере четырех месячных зарплат или 15 960 евро.
Для того, чтобы освободить Хейнмаа от занимаемой должности, мэрия Таллинна, обычно собирающаяся по средам, провела заседание в понедельник, пишет rus.err.ee.
С учетом уплаты налогов отставка Эсты Хейнмаа с поста директора по персоналу обойдется столичному бюджету в 21 355 евро.
Для замещения вакантной должности в ближайшее время будет объявлен новый конкурс.