Бывший директор мэрии Таллинна по персоналу получит компенсацию в почти 16 000 евро

Для того, чтобы освободить Хейнмаа от занимаемой должности, мэрия Таллинна, обычно собирающаяся по средам, провела заседание в понедельник, пишет rus.err.ee.

С учетом уплаты налогов отставка Эсты Хейнмаа с поста директора по персоналу обойдется столичному бюджету в 21 355 евро.