В Сети распространяется мошенническая схема, замаскированная под сообщение популярной торговой сети

«На просторах интернета распространяется реклама, которая обещает бесплатные подарочные карточки Coop достоинством в 150 евро. Речь идет о мошенничестве, которое ни коем образом не связано с Coop. Сеть розничной торговли просит людей не кликать на эту рекламу. Тех, кто повелся на мошенническую схему и указал свой номер телефона, просим сразу же обращаться к своему мобильному оператору для прекращения услуги, чтобы избежать ежедневной платы за услугу в размере 3,20 евро», - предупредил руководитель отдела коммуникаций Coop Мартин Мийдо.