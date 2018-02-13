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  • В Сети распространяется мошенническая схема, замаскированная под сообщение популярной торговой сети

В Сети распространяется мошенническая схема, замаскированная под сообщение популярной торговой сети

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Так выглядит распространяющаяся от имени Coop мошенническая схема.

ФОТО: Kuvatõmmis

В социальных сетях и интернете распространяется реклама, сулящая бесплатные подарочные карты Coop. Сеть розничной торговли предупреждает, что речь идет о мошенничестве.

«На просторах интернета распространяется реклама, которая обещает бесплатные подарочные карточки Coop достоинством в 150 евро. Речь идет о мошенничестве, которое ни коем образом не связано с Coop. Сеть розничной торговли просит людей не кликать на эту рекламу. Тех, кто повелся на мошенническую схему и указал свой номер телефона, просим сразу же обращаться к своему мобильному оператору для прекращения услуги, чтобы избежать ежедневной платы за услугу в размере 3,20 евро», - предупредил руководитель отдела коммуникаций Coop Мартин Мийдо.

Департамент государственных инфосистем проинформирован о схеме и занимается ликвидацией страниц с этой рекламой.

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