В прошлом году иностранные туристы оставили в Таллинне почти миллиард евро

По данным мобильного позиционирования, в 2017 году постоянные жители иностранных государств посещали Таллинн 4,56 млн раз, причем 1,82 млн составили многодневные визиты, 568 тысяч - круизные. На 10 процентов выросло количество однодневных посещений города.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу отметил, что туристов в городе бывает за год ровно в десять раз больше, чем жителей Таллинна. В рекордной цифре отразились рост популярности нашей столицы, хорошая работа всего туристического сектора экономики, свою роль сыграло и близящееся 100-летие Эстонской Республики. "Lonely Planet" признала Таллинн одним из самых достойных посещения мест в мире, что вселяет оптимизм и на будущее.

Основные поставщики туристов для нас - Финляндия (39 процентов - 1,76 млн посещений), Россия (10 процентов), Германия и Латвия. Растет поток туристов из стран Азии - он в прошлом году увеличился на 12 процентов и составил 5 процентов от общего числа посещений.