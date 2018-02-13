Доклад ОЭСР: высокий уровень образования в Эстонии – плодородная почва для инноваций и экономического роста

В частности, в документе оценивается уровень инноваций, производительности и стабильности в данной сфере. Анализ также дает оценку смежным областям: образование, информационные и коммуникационные технологии, инфраструктура, защита окружающей среды, экономическая стабильность, государственные услуги. Кроме того, документ включает себя рекомендации по развитию политики в сфере инноваций.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, сельскохозяйственные предприятия Эстонии являются одними из ведущих в Европе по уровню качества продукции и экологичности производства. Цель – повысить эффективность производства, минимизируя при этом влияние на окружающую среду. «Следует уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии, будь то установка биогазовых систем на навозохранилищах или солнечные панели на крышах ферм. К настоящему моменту наши молочные фермы и сельскохозяйственные машины в основном обеспечены высокими технологиями. В то же время, для обработки получаемой с тракторов или прицепных орудий информации требуются компьютерные приложения, которые позволят выращивать урожай еще более экологичным способом», – сказал Кокк. Он подчеркнул, что важно также вывести пищевую промышленность на более современный уровень, чтобы мы могли сами обрабатывать всю продукцию. Это позволит повысить ценность нашего урожая.

Заместитель председателя комиссии Урмас Круузе отметил важность комплексного подхода к решению проблем, связанных с применением инноваций. «С эффективным применением инноваций связано несколько аспектов. Поэтому необходимо уделить особое внимание разработке стратегии повышения конкурентоспособности в сотрудничестве со всеми представителями сферы сельского хозяйства», – сказал Круузе.

Согласно результатам анализа, система инноваций Эстонии имеет несколько сильных сторон: благоприятная предпринимательская среда; правительственная стратегия, объединяющая задачи экономического роста и развития инноваций; меры по умной специализации и инвестиции, направленные в сферы с большим потенциалом роста.

В анализе также отмечается, что в стране действует сравнительно сильная государственная научная система наряду с крупными государственными инвестициями в научную деятельность и деятельность по развитию. Также выделяются и прекрасные достижения в сфере международного сотрудничества. В анализе отмечены и обширная база навыков населения – это в первую очередь касается молодых людей, достигших высоких результатов в естественных науках – и положительное отношение общества к науке и технологиям.

В качестве слабых сторон приводятся в первую очередь недостаточная научная деятельность и деятельность по развитию и инновациям на предприятиях. Это частично связано с небольшим размером эстонских компаний. Наиболее инновационными предприятиями Эстонии являются дочерние фирмы иностранных компаний и предприятия, основанные на иностранном капитале.

В заключении отмечается, что систему инноваций в сфере сельского хозяйства Эстонии необходимо расширять, привлекая больше сторон. Также необходимо более оперативно реагировать на изменения, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому росту производительности. Высокий уровень образования жителей Эстонии – это плодородная почва для инноваций и экономического роста.

По приглашению комиссии на презентации доклада ОЭСР будут присутствовать министр сельской жизни Тармо Тамм и представители профильных учреждений и организаций.