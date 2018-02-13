Фото: дорогущий дом в престижном районе Таллинна, где дома продаются довольно редко

В доме, который находится на улице Виедеманни, десять комнат и площадь более 500 квадратных метров. Внешне похожий на отреставрированное старинное строение, этот каменный, обшитый вагонкой дом построен в 2016 году. Вероятно, от этого зависит и запрашиваемая цена: за дом хотят получить 1 300 000 евро.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Естественно, что при строительстве и отделке дома использованы только высококачественные материалы. Например, натуральный паркет, уложенный елочкой, и керамическая плитка от Villeroy & Bochi. Кухонная мебель изготовлена из цельного дерева, рабочая поверхность - каменная. Этажи соединяет роскошная деревянная лестница.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Площадь дома позволяет оборудовать в нем просторную гардеробную, а в ванную даже поставить кресло. Конечно же, имеются и баня, и просторная терраса.

ФОТО: KV.EE