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Покупатели дома судятся с риелторами из-за призраков

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ФОТО: telegraph.co.uk

Покупатели готического особняка, который стал ареной жутких событий первого сезона сериала "Американская история ужасов", хотят отсудить миллионы у продавших его риелторов. Они утверждают, что агенты не сообщили им о съемках в доме мистического сериала, а теперь их достают не только фанаты, но и пара призраков, сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на The Telegraph.

Особняк Розенхейм использовался для съемок пилотной версии ставшего знаменитым сериала. Построенный в 1902 году особняк в стиле тюдоровской готики стал идеальным фоном для сезона под названием "Дом убийств". Впрочем, основную часть сезона снимали в имитирующих его интерьеры декорациях.

В 2015 году дом с шестью спальнями и пятью ванными комнатами площадью 920 кв. м купили кардиолог Эрнст фон Шварц и актриса Пьер Анджела Ойкенфолд. Пара заплатила за дом 3,2 млн долларов.

Вскоре они обнаружили, что в особняк почти ежедневно наведываются фанаты сериала. Как утверждает их адвокат, регулярно происходят и проникновения со взломом. Например, через окно кухни.

Теперь покупатели намерены отсудить у компании Coldwell Banker 3 млн долларов, утверждая, что они ни за что не купили бы дом, зная о съемках в таком мрачном фильме. Они обвиняют фирму недвижимости в намеренном введении их в заблуждение. Так, продавшую им особняк Розенхейм маклера Элизабет Аксельрод они обвиняют в том, что та воспользовалась статусом дома как исторического наследия для получения налоговых послаблений, но при этом пренебрегала обязанностями по ремонту. Иск подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Изданию The Real Deal адвокат пары Даг Вандерпул также заявил, что в доме живут два призрака, которые беспокоят новых хозяев. В иске этот момент не упоминается.

При этом фон Шварц и Ойкенфолд, по словам адвоката, не желают продавать дом, но намерены получить компенсацию, которая почти полностью окупит расходы на его покупку.

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