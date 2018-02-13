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Что разумнее: сдавать внаем меблированную или пустую квартиру?

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ФОТО: KV.EE

Каждый, кто впервые сдает квартиру внаем, задумывается, что лучше: полностью обставить квартиру или наоборот, вывезти из нее всю мебель, разбирался портал Kodu.

Аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк рассуждает на портале KV.EE, что обычно в Эстонии съемная квартира воспринимается исключительно как временное жилье. 

Наниматель любит свободу и не хочет связывать себя вещами, для которых в случае переезда потребуется искать место хранения. Поэтому он предпочитает снимать меблированную квартиру. 

Другой вопрос - какая мебель должна быть в квартире обязательно. Это, безусловно, кухонная мебель и встроенные шкафы. Обязательно нужно поставить диван, журнальный столик, обеденный стол со стульями, кровать, тумбу под телевизор. Кроме того, холодильник и стиральная машина тоже обязательны. А как же без люстр и других светильников? Наличие в съемной квартире посудомоечной машины, телевизора и пылесоса приветствуется, но не обязательно. 

Вся мебель и предметы интерьера, имеющиеся в квартире, должны быть непременно перечислены в договоре найма. Что касается цены, то набитая мебелью квартира не может стоить дороже, чем такая же квартира, но обставленная только самым необходимым. 

Конечно, есть наниматели, которые предпочитают снимать совершенно пустые квартиры. Правда, кухонная мебель, как правило, требуется и этой категории клиентов. Например, пустую квартиру с удовольствием снимет семья, которая ждет окончания строительства дома и уже имеет свою мебель. Но честно говоря, таких нанимателей найти очень сложно, если ни невозможно. 

В квартире, сдаваемой на длительный срок, не должно быть постельного белья и вилок-ножей. Наоборот, эти предметы необходимо иметь в квартире, сдаваемой посуточно. 

Обычно при сдаче квартиры внаем срабатывает закон Мэрфи: в обставленную квартиру может прийти потенциальный наниматель, у которого есть своя мебель, а стоит вывезти всю мебель на дачу, как появится наниматель, которому нужно все, начиная с кухонного полотенца. 

И в заключение немаловажная деталь: даже при самом скромном дизайне сдаваемая внаем квартира должна быть чистой и аккуратной. 

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