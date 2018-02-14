среда, 14 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Галерея: как живут россияне в Лондоне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Когда семья из России приобрела этот потрясающий георгианский рядный дом в Лондоне, они сразу сделали очень правильный выбор — доверили реставрацию интерьеров профессионалам, пишет Pufikhomes.com.

Авторы интерьеров Филипп Вергилен и Паоло Москино - одни из лучших специализирующихся на исторической архитектуре дизайнеров.  Этот творческий тандем создал на базе великолепных классических пространств роскошные интерьеры, которые вобрали в себя все лучшее из прошлого и черты изысканного современного дизайна.

Посмотрите галерею - получите удовольствие.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ