Галерея: как живут россияне в Лондоне

Авторы интерьеров Филипп Вергилен и Паоло Москино - одни из лучших специализирующихся на исторической архитектуре дизайнеров. Этот творческий тандем создал на базе великолепных классических пространств роскошные интерьеры, которые вобрали в себя все лучшее из прошлого и черты изысканного современного дизайна.