Галерея: как живут россияне в Лондоне
14 февраля 2018 г., 10:13
Когда семья из России приобрела этот потрясающий георгианский рядный дом в Лондоне, они сразу сделали очень правильный выбор — доверили реставрацию интерьеров профессионалам, пишет Pufikhomes.com.
Авторы интерьеров Филипп Вергилен и Паоло Москино - одни из лучших специализирующихся на исторической архитектуре дизайнеров. Этот творческий тандем создал на базе великолепных классических пространств роскошные интерьеры, которые вобрали в себя все лучшее из прошлого и черты изысканного современного дизайна.
Посмотрите галерею - получите удовольствие.