среда, 14 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

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Смотрите, во что превратили умельцы старый сарай

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ФОТО: pufikhomes.com

Дизайнер интерьеров этого дома был вдохновлен романтизмом классических парижских апартаментов, пишет Pufikhomes.com

Переступая порог этого элегантного лофта в Новом Орлеане, который, кстати, был переоборудован из старого сарая, вы словно перемещаетесь в романтический Париж.

ФОТО: Фото: pufikhomes.com

Каждый предмет декора здесь обладает особым шармом и изысканностью.

ФОТО: Фото:pufikhomes.com

А как великолепно смотрятся необработанные кирпичные стены, напоминая о том, что это все-таки - американский интерьер. Очень оригинально и красиво!

ФОТО: Фото: pufikhomes.com

Очень много потрясающих фотографий смотрим ЗДЕСЬ, имея, правда, в виду, что этот интересный сайт нашел их на американском портале House Beautiful.

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