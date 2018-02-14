Смотрите, во что превратили умельцы старый сарай

Переступая порог этого элегантного лофта в Новом Орлеане, который, кстати, был переоборудован из старого сарая, вы словно перемещаетесь в романтический Париж.

ФОТО: Фото: pufikhomes.com

Каждый предмет декора здесь обладает особым шармом и изысканностью.

ФОТО: Фото:pufikhomes.com

А как великолепно смотрятся необработанные кирпичные стены, напоминая о том, что это все-таки - американский интерьер. Очень оригинально и красиво!

ФОТО: Фото: pufikhomes.com