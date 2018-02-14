Смотрите, во что превратили умельцы старый сарай
14 февраля 2018 г., 17:18
Дизайнер интерьеров этого дома был вдохновлен романтизмом классических парижских апартаментов, пишет Pufikhomes.com.
Переступая порог этого элегантного лофта в Новом Орлеане, который, кстати, был переоборудован из старого сарая, вы словно перемещаетесь в романтический Париж.
Каждый предмет декора здесь обладает особым шармом и изысканностью.
А как великолепно смотрятся необработанные кирпичные стены, напоминая о том, что это все-таки - американский интерьер. Очень оригинально и красиво!
Очень много потрясающих фотографий смотрим ЗДЕСЬ, имея, правда, в виду, что этот интересный сайт нашел их на американском портале House Beautiful.