В Кадриорге строят квартиры для сотрудников китайского посольства

"Имеющееся историческое здание реконструируют под резиденцию посла, а рядом строят новое четырехэтажное здание с 14-ю квартирами для персонала посольства", – сказал директор службы детальной планировки Таллиннского департамента городского планирования Арво Риккинен ERR .

Детальная планировка для этой территории была составлена в 2009 году, посольство начало работы по строительству в августе прошлого года. Отремонтированное трехэтажное здание и новый четырехэтажный дом должны быть готовы в августе 2018 года.