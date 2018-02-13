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В Кадриорге строят квартиры для сотрудников китайского посольства

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Имеющееся историческое здание реконструируют под резиденцию посла, а рядом строят новое четырехэтажное здание с 14-ю квартирами для персонала посольства.

ФОТО: Mati Hiis / SL Õhtuleht

Китайское посольство реконструирует здание в Кадриорге по адресу Нарвское шоссе, 108, под резиденцию посла и строит рядом с ним многоквартирный дом для сотрудников посольства.

"Имеющееся историческое здание реконструируют под резиденцию посла, а рядом строят новое четырехэтажное здание с 14-ю квартирами для персонала посольства", – сказал директор службы детальной планировки Таллиннского департамента городского планирования Арво Риккинен ERR.

Детальная планировка для этой территории была составлена в 2009 году, посольство начало работы по строительству в августе прошлого года. Отремонтированное трехэтажное здание и новый четырехэтажный дом должны быть готовы в августе 2018 года.

Строительством и реконструкцией занимается фирма Merko, автор архитектурного решения – архитектурное бюро T. Sooväli OÜ.

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