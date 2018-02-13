вторник, 13 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Видео: в островном королевстве Тонга циклон разрушил здание парламента и 40% столичных домов

Видео: в островном королевстве Тонга циклон разрушил здание парламента и 40% столичных домов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: /AP

В результате циклона "Гита", который в ночь на 13 февраля обрушился на островное королевство Тонга в Полинезии, оказались полностью разрушены здание парламента, жилые дома, церкви и другие постройки. На острове объявлен режим чрезвычайной ситуации, около пяти тысяч человек эвакуированы в убежища. Но о погибших не сообщается. 

"Законодатели в течение многих лет предлагали построить новое здание парламента, и сейчас, думаю, это стало необходимостью", - цитирует AP одного из парламентариев Лорда Фуситуа, сообщает портал Newsru.com.

Южнее столицы Нукуалофа циклон вызвал перебои в работе электросетей, порывы ветра достигали 200 км/ч (55,5 м/с). Многие дома сильно повреждены и лишились крыш. Люди провели ночь в страхе, так как многие из них ранее не испытывали ничего подобного, рассказал издатель Песи Фонуа. Австралия и Новая Зеландия направили гуманитарную помощь в Тонгу, в том числе предметы гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи. 

Reuters со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что есть серьезно пострадавшие и спасателям приходится расчищать дороги от упавших деревьев и прочего мусора, чтобы добраться до людей для оказания медпомощи. По оценкам специалистов, в столице пострадало 40% домов, в которых проживает 24 500 человек.

Циклон усиливается и, по прогнозам метеорологов, вечером 13 февраля обрушится на некоторые острова Фиджи. Хотя он, вероятно, и обойдет основные населенные пункты Фиджи, включая столицу Суву, под угрозой находятся около 2500 человек, живущих на островах, сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями радио "Новая Зеландия".

Актуально

Читать также

НАВЕРХ