Видео: в островном королевстве Тонга циклон разрушил здание парламента и 40% столичных домов

"Законодатели в течение многих лет предлагали построить новое здание парламента, и сейчас, думаю, это стало необходимостью", - цитирует AP одного из парламентариев Лорда Фуситуа, сообщает портал Newsru.com.

Южнее столицы Нукуалофа циклон вызвал перебои в работе электросетей, порывы ветра достигали 200 км/ч (55,5 м/с). Многие дома сильно повреждены и лишились крыш. Люди провели ночь в страхе, так как многие из них ранее не испытывали ничего подобного, рассказал издатель Песи Фонуа. Австралия и Новая Зеландия направили гуманитарную помощь в Тонгу, в том числе предметы гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи.

Reuters со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что есть серьезно пострадавшие и спасателям приходится расчищать дороги от упавших деревьев и прочего мусора, чтобы добраться до людей для оказания медпомощи. По оценкам специалистов, в столице пострадало 40% домов, в которых проживает 24 500 человек.