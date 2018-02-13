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  • Департамент будет автоматически уведомлять о перерасходе не облагаемого налогом минимума

Департамент будет автоматически уведомлять о перерасходе не облагаемого налогом минимума

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

С февраля на портале Налогово-таможенного департамента (MTA) появилась возможность отслеживать свои облагаемые налогом доходы и использование не облагаемого налогом минимума. Если в течение года возникнет ситуация, когда налогоплательщик, по данным MTA, перерасходовал свой не облагаемый налогом доход, то департамент автоматически направит соответствующее извещение по электронной почте или СМС.

По словам главы отдела налогов MTA Эвелин Лийвамяги, департамент в связи с изменениями в системе расчета не облагаемого подоходным налогом минимума создал возможность для налогоплательщиков следить за своими доходами, передает Rus.Err со ссылкой на ERR Uudised.

"Мы не только даем возможность следить за своими доходами в связи с учетом не облагаемого налогом минимума, но и начнем отправлять уведомления по мере необходимости. Поэтому при заполнении декларации о доходах в этом году мы рекомендуем также проверить правильность своего адреса электронного почты и номера мобильного телефона, чтобы мы могли использовать их при отправке уведомлений", - сказала Лийвамяги.

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