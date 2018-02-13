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  • Фото: у пассажирского самолета отвалилась дверь во время посадки

Фото: у пассажирского самолета отвалилась дверь во время посадки

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ФОТО: скриншот Twitter

В прошлую среду у самолета нигерийской авиакомпании Dana Air во время посадки отвалилась дверь, передает Postimees со ссылкой на Travel and Leisure.

Самолет выполнял рейс из Лагоса в Абуджу, когда дверь, предназначенная для использования в качестве аварийного выхода из самолета, попросту отвалилась.

В авиакомпании обвинили в произошедшем пассажиров - якобы кто-то из них активировал механизм экстренной эвакуации, поскольку сама собой дверь не может отвалиться.

Вместе с тем, один из пассажиров рассказал, что никто на борту не трогал эту дверь и она была нестабильна еще во время полета.

"Полет был шумным с вибрациями со стороны дверной панели. Я заметил, что рукоятка затвора эвакуационного выхода была непрочно закреплена и болталась", - рассказал Дапо Санво из Лагоса, прилетевший этим самолетом.

По его словам, во время посадки пассажиры услышали характерный звук отстрела механизма, а в салоне сразу стало очешь шумно и набежал свежий воздух.

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