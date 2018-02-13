вторник, 13 февраля 2018 г.
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Из-за сетевой ошибки клиенты Elisa не могли дозвониться по номеру 112

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Логотип Elisa.

ФОТО: Tairo Lutter

Из-за сетевой ошибки Elisa в январе клиенты не могли в течение целого дня дозвониться до центра тревоги. Таким образом, связаться со скорой помощью и полицией не удалось 151 нуждающемуся. Кроме того, предприятие своевременно не сообщило о проблеме ни государственным учреждениям, ни общественности.

24 января клиенты Elisa, звонившие по номерам 110 и 112, вместо гудков слышали на другом конце провода сообщение о том, что данный номер не используется, пишет портал Geenius.

Руководитель службы кибербезопасности Департамента государственных инфосистем Уку Сяреканно заявил, что сбой касался лишь обслуживающихся центральной станцией Elisa клиентов, в том числе клиентов иностранных операторов, которые в Эстонии были подключены к сети Elisa.

Сбой не затронул пользователей обычных телефонных услуг или клиентов, обслуживающихся второй центральной станцией Elisa.

Пресс-секретарь центра тревоги Хейко Леэмент сказал, что, по словам их экспертов, им неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из-за этого инцидента.

Руководитель по связям с общественностью Марика Райск объяснила порталу Geenius, что общественность не узнала о проблеме из-за недочета процессинга, который к настоящему моменту устранен.  

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