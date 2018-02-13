Эстония в ближайшие четыре года потратит на оборону более 2,2 млрд евро

"Главной целью развития Сил обороны является реальное развитие боеспособных войск. Если в войсках нет бойцов, или если у бойцов нет оружия и боеприпасов, то войска небоеспособны", - заявил Луйк на пресс-конференции во вторник в Таллине, знакомя с рассчитанной на четыре года программой.

По его словам, программа составлена из расчета, что будет продолжено выделение на оборонные нужды не менее 2% валового внутреннего продукта. Из предусмотренной на предстоящие четыре года суммы 38% пойдет на закупки боевой техники и боеприпасов, 29% на содержание личного состава, 16% на хозяйственные цели и инвестиции, 9% на разведку и спецоперации и т.п.

В центре внимания будут повышение денежного содержания военнослужащих, закупки вооружений, инвестиции в развитие вооруженных сил, разведку и системы предупреждения, сообщил Луйк.

"Так, на 210 млн евро будут закуплены боеприпасы. Будут продолжены начатые согласно прежней четырехлетней программе закупки огнестрельного оружия, боевых машин пехоты, самоходных гаубиц K9, модернизация минных тральщиков, транспортных средств, бронежилетов и т.п", - сказал министр.

По его словам, планируется на треть, или до уровня на треть выше средней по стране зарплаты повысить денежное содержание кадровых военных.

Со своей стороны командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что повышение денежного содержания является "одним из главных приоритетов", так как последнее значимое повышение зарплаты происходило в 2013 году.

По его словам, на развитие оборонной инфраструктуры предусмотрено выделить 96 млн евро.