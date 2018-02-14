За и против: что выгоднее и безопаснее - долгосрочная или краткосрочная аренда недвижимости?

Существует ряд факторов, которые необходимо тщательно изучить, чтобы помочь собственнику недвижимости принять обдуманное решение, в какую аренду сдавать недвижимость — в краткосрочную или долгосрочную. Предлагаем список положительных и отрицательных аспектов обоих вариантов. Начнем с долгосрочной аренды.

Фиксированный доход / стабильный приток средств

Если вам удалось найти хорошего надежного арендатора, который ежемесячно вовремя оплачивает аренду, в вашем распоряжении имеется стабильный приток средств, и, будем надеяться, надолго. Арендатор также оплачивает коммунальные услуги, интернет и телевидение.

Стабильность

В большинстве случаев срок аренды составляет не менее года, что означает, что вам не нужно будет беспокоиться о том, что помещение будет простаивать, пока другая сторона не проявит желание расторгнуть договор.

Меньше дополнительной работы

Если у вас есть надежный долгосрочный арендатор, вам не нужно будет проверять его каждый месяц, а это означает, что вы можете сосредоточиться на других делах, пока аренда оплачивается вовремя. До тех пор, пока не появятся какие-то внезапные проблемы, вам не о чем волноваться.

Владелец не имеет права использовать свою квартиру

Подписывая долгосрочный договор аренды, собственник передает право пользования квартирой арендатору, отказываясь от права использовать квартиру самостоятельно. С другой стороны, в случае краткосрочной аренды собственник может оставить за собой определенные даты по своему усмотрению или показать чисто убранную аккуратную квартиру потенциальным покупателям, если, например, планируется ее продажа.

Ниже доход

Долгосрочный договор аренды привязывает вас к фиксированному ежемесячному платежу, изменить который не так-то просто. В случае краткосрочной аренды собственник может менять стоимость аренды в зависимости от сезона и проходящих мероприятий, чтобы повысить свой доход. Best Apartments заработало своим собственникам недвижимости доход на 20% выше среднего по сравнению с долгосрочными ценами на аренду.

Риск общения с неприятным арендатором

При долгосрочной аренде высок риск того, что вы наткнетесь на неприятного арендатора, даже если вы тщательно проверили всю связанную с ним информацию. Например, арендатор курит в квартире, не заботится о квартире или у него финансовые проблемы. Поскольку закон больше защищает арендаторов, нежели собственников, очень сложно расторгнуть договор, если арендатор не хочет покидать квартиру, особенно, если он платит вовремя. Если вы не были в своей квартире целый год, вы можете столкнуться с тем, что вам придется делать капитальный ремонт после того, как арендатор съедет.

Простаивающие помещения