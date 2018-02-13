В 2018 году фонд Prototron поддержит ученых и изобретателей на сумму 130 000 евро
13 февраля 2018 г., 16:52
Эстонские ученые и изобретатели могут подавать заявки для финансирования прототипов в фонд технологических бизнес-идей Prototron до 15 марта. Сумма поддержки выросла до 130 000 евро.
По предложению ТТУ, требования подачи заявок для финансирования прототипов стали более гибкими, сообщает портал Rus.err.ee.
Если до этого университет был сосредоточен на научных проектах исследовательских групп, то теперь ТТУ готов поддержать и другие поданные в фонд бизнес-идеи.
Подавать свои идеи могут студенты, докторанты, научные сотрудники и предприниматели.