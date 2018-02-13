Уникальный тест позволит проверить ребенка на 193 болезни

Тест помогает выявить склонность к таким патологиям, как эпилепсия, спинальная мышечная атрофия и рак. Новый метод позволяет найти в пять раз больше болезней, чем обычные генетические тесты. Специалисты компании Sema4 используют самые современные методы анализа ДНК. Тем не менее, перед процедурой необходимо будет проконсультироваться с врачом.

Кстати, недавно ученые провели анализ 12000 результатов тестов, которые сдавали беременные женщины и пары, собирающиеся завести ребенка. Тесты показывали риск муковисцидоза, синдрома ломкой X-хромосомы и спинальной мышечной атрофии у будущего ребенка. Известно, что синдром ломкой Х-хромосомы вызывает интеллектуальные отклонения, проблемы с поведением и обучением. Спинальная атрофия - тяжелое заболевание, приводящее к потере мышечной ткани, а муковисцидоз поражает легкие и пищеварительную систему.