Молния пробила в самолете дыру размером с человека (фото)

Воздушное судно благополучно приземлилось, и уже на земле экипаж понял, что в самолет ударила молния: в хвосте зияла дыра размером с человека.

Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря, но информация о нем появилась недавно.

A lightning strike tore a person-sized gash in a B-52 bomber tail — via @TheAviationist https://t.co/3PlGjAm2ua pic.twitter.com/d0EuwspVdF — Business Insider (@businessinsider) February 12, 2018

B-52 экипирован устройствами защиты от молний, но в этом случае удар был настолько силен, что системы безопасности оказались бессильны. «Мы ежегодно наблюдаем небольшое количество молний, но никто из наших специалистов по техобслуживанию не видел таких повреждений от молнии», - сказал подполковник Джордж П. Коул.

Хвостовую часть бомбардировщика пришлось полностью заменить.