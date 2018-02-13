Молния пробила в самолете дыру размером с человека (фото)

Бомбардировщик ВВС США B-52 готовился к посадке на авиабазе «Барксдейл», когда экипаж самолета услышал сильный грохот, пишет The Aviationist.
Воздушное судно благополучно приземлилось, и уже на земле экипаж понял, что в самолет ударила молния: в хвосте зияла дыра размером с человека.
Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря, но информация о нем появилась недавно.
A lightning strike tore a person-sized gash in a B-52 bomber tail — via @TheAviationist https://t.co/3PlGjAm2ua pic.twitter.com/d0EuwspVdF— Business Insider (@businessinsider) February 12, 2018
B-52 экипирован устройствами защиты от молний, но в этом случае удар был настолько силен, что системы безопасности оказались бессильны. «Мы ежегодно наблюдаем небольшое количество молний, но никто из наших специалистов по техобслуживанию не видел таких повреждений от молнии», - сказал подполковник Джордж П. Коул.
Хвостовую часть бомбардировщика пришлось полностью заменить.
«Я вместе с подразделением уже 15 лет, и это первый случай, когда нам пришлось заменить хвост», - сказал старший мастер-сержант Майкл Нельсон.