вторник, 13 февраля 2018 г.
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Молния пробила в самолете дыру размером с человека (фото)

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Молния.

ФОТО: PATRICK PLEUL/AFP/Scanpix

Бомбардировщик ВВС США B-52 готовился к посадке на авиабазе «Барксдейл», когда экипаж самолета услышал сильный грохот, пишет The Aviationist.

Воздушное судно благополучно приземлилось, и уже  на земле экипаж понял, что в самолет ударила молния: в хвосте зияла дыра размером с человека.

Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря, но информация о нем появилась недавно.

B-52 экипирован устройствами защиты от молний, но в этом случае удар был настолько силен, что системы безопасности оказались бессильны. «Мы ежегодно наблюдаем небольшое количество молний, но никто из наших специалистов по техобслуживанию не видел таких повреждений от молнии», - сказал подполковник Джордж П. Коул.

Хвостовую часть бомбардировщика пришлось полностью заменить.

«Я вместе с подразделением уже 15 лет, и это первый случай, когда нам пришлось заменить хвост», - сказал старший мастер-сержант Майкл Нельсон.

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