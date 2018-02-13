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Русским театром Эстонии будут руководить Филипп Лось и Маргус Алликмаа

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Филипп Лось.

ФОТО: facebook

Совет Русского театра во вторник принял решение на ближайший год назначить его руководителем нынешнего художественного руководителя театра Филиппа Лося, а бывший председатель правления ERR Маргус Алликмаа займет пост исполнительного директора учреждения.

"Поскольку конкурс на должность члена правления результата не дал, то театр принял сегодня решение на год возложить обязанности члена правления театра, т.е. руководителя театра, на нынешнего худрука - Филиппа Лося, может быть, до следующего конкурса через год", - сказал порталу rus.err.ee председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Он пояснил, что помимо Лося, руководить театром также будет Маргус Алликмаа: "Мы приняли к сведению, что господин Лось хочет создать в театре пост исполнительного директора и просит (назначить) на этот пост Маргуса Алликмаа, который, как известно, был девять лет директором Эстонского драматического театра, а потом десять лет директором Эстонского телерадиовещания (ERR)".

Действующий директор Русского театра Эстонии Тыну Ленсмент уходит в отставку с 20 февраля, по его словам, он уходит по собственному желанию. Он возглавлял театр с середины 2012 года, т.е. почти два полных срока.

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