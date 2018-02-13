Русским театром Эстонии будут руководить Филипп Лось и Маргус Алликмаа

"Поскольку конкурс на должность члена правления результата не дал, то театр принял сегодня решение на год возложить обязанности члена правления театра, т.е. руководителя театра, на нынешнего худрука - Филиппа Лося, может быть, до следующего конкурса через год", - сказал порталу rus.err.ee председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Он пояснил, что помимо Лося, руководить театром также будет Маргус Алликмаа: "Мы приняли к сведению, что господин Лось хочет создать в театре пост исполнительного директора и просит (назначить) на этот пост Маргуса Алликмаа, который, как известно, был девять лет директором Эстонского драматического театра, а потом десять лет директором Эстонского телерадиовещания (ERR)".