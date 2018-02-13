вторник, 13 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии обанкротилось меньше всего предприятий за последнее время

В Эстонии обанкротилось меньше всего предприятий за последнее время

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бедность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В 2017 году банкротами были зарегистрированы 352 юридических лица, в том числе 343 бизнес-объединения. Наиболее крупным обанкротившимся в 2017 году предприятием стало Spratfil, которое занималось производством рыбной продукции, следует из данных исследования Creditinfo Eesti.

При этом в 2016 и 2017 годы количество обанкротившихся предприятий было наименьшим за последнее время – 1,6 на каждую тысячу фирм, передает rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Общая сумма налоговых задолженностей составила 13,4 млн евро и общая сумма нарушений платежной дисциплины – 12 млн.

Из-за улучшения финансового положения банкротящихся предприятий у кредиторов есть больше оснований надеяться, что они смогут получить свои долги обратно.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ