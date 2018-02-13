В Эстонии обанкротилось меньше всего предприятий за последнее время
13 февраля 2018 г., 17:51
В 2017 году банкротами были зарегистрированы 352 юридических лица, в том числе 343 бизнес-объединения. Наиболее крупным обанкротившимся в 2017 году предприятием стало Spratfil, которое занималось производством рыбной продукции, следует из данных исследования Creditinfo Eesti.
При этом в 2016 и 2017 годы количество обанкротившихся предприятий было наименьшим за последнее время – 1,6 на каждую тысячу фирм, передает rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
Общая сумма налоговых задолженностей составила 13,4 млн евро и общая сумма нарушений платежной дисциплины – 12 млн.
Из-за улучшения финансового положения банкротящихся предприятий у кредиторов есть больше оснований надеяться, что они смогут получить свои долги обратно.