Защитники фигурантов по делу Таллиннского порта ходатайствуют о прекращении расследования (фото)

Об этом BNS сообщила пресс-служба Харьюского уездного суда, отметив, что, по оценке защитников, уголовное дело в отношении их подзащитных следует либо прекратить, либо вернуть обвинительный акт в прокуратуру.

Кроме того, защитники настаивают на том, чтобы не включать в судопроизводство гражданский иск.

Суд примет решение по ходатайствам 26 февраля.

Заседания по делу начнутся 8 января 2019 года и судебный процесс должен завершиться летом 2020 года.

Обвинения по делу предъявлены десяти лицам и двум предприятиям. Наряду с бывшими руководителями правления Айну Кальюранду и Аллану Кийлю, обвинения предъявлены также Тынису Похла, Юллару Раади, Эно Саару, Яану Пашковскому, Мартину Пайде, Валдо Ыунапуу, Свену Хонга и Тойво Промму.

Из предприятий обвинения предъявлены АО HTG Invest и Keskkonnahoolduse OÜ.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Таллиннского порта Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую Кийлю обещали представители турецкого и польского судостроительных заводов в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Руководившая уголовным следствием госпрокурор Лаура Фельдманис ранее сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. «Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных взяток и реальных владельцев денег использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы», - добавила она.