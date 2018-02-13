Трагедия с затонувшим микроавтобусом: волонтеры начали поиски четвертой жертвы (фото, видео)

По просьбе родственников волонтеры поисковой группы OPEROG начали поиски неподалеку от Муналайда с помощью гидролокатора, передает Pärnu Postimees.

По словам исполнительного директора фонда Kadunud Ааре Рюйтеля, во время несчастного случая разыскиваемый находился в задней части микроавтобуса, где также были мужчина и женщина, которым удалось спастись.

Днем позже водолазы, выполнявшие работы на месте происшествия, подтвердили, что в машине больше никого не было.

Информация о том, как четвертому мужчине удалось выбраться из машины, противоречива. По словам Рюйтеля, она не нашла подтверждения.

Волонтеры, которые ищут тело с помощью гидролокатора, планируют выяснить, что находится на дне моря под микроавтобусом, также планируется проверить зону, куда могло отнести тело.

По мнению участвующего в поисках водолаза, спустя неделю после несчастного случая тело, очевидно, находится на дне.

Какие условия на морском дне в месте, где затонул микроавтобус, он не смог уточнить.

Рюйтель затрудняется сказать, как долго могут продолжаться поиски.

Старший участковый Пярнуского полицейского участка Карин Уйбо сказала, что организатор поисков связался с полицией, и полиция, а также Спасательный департамент находятся на месте.

«Место происшествия очень близко к судоходному пути, поэтому условия для передвижения там могут быть небезопасными. Кроме того, водный поток от парома мог отнести тело дальше», - сказала Уйбо.

Заведующий Пярнумааским спасательным округом Спасательного департамента Андре Овийр также сказал, что зона поисков находится вблизи судоходных путей и лед на месте очень нестабильный, вследствие чего проведение поисково-спасательных работ там небезопасно.

«Поисково-спасательные работы должны проводить люди, имеющие соответствующую подготовку и оборудование. Без подготовки и оборудования волонтеры подвергают свою жизнь опасности», - заметил Овийр.