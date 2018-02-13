Минобороны выделит 200 млн евро на боеприпасы

В целом на период с 2019 по 2022 годы подведомственный Министерству обороны сектор получит вливаний в размере 2,248 млрд евро.

38 процентов из этой суммы предусмотрены на поставки, 29 процентов на расходы на рабочую силу, 16 процентов на хозяйственные расходы и инвестиции, 9 процентов на разведку и проведение спецопераций и еще по четыре процента на развитие инфраструктуры и тыловых служб.

В соответствии с программой развития, в течение четырех лет из сумм, отводимых на тендеры, более 210 млн евро будут выделены на приобретение боеприпасов. В течение предыдущего периода финансирования, с 2018 по 2021 годы, на покупку боеприпасов отведено 174 млн евро.

Министр обороны Юри Луйк, представляя проект программы развития, отметил, что ее фокусом является повышение боеготовности Сил обороны в военное время. Важнейшими пунктами программы он назвал также повышение зарплаты кадровым военнослужащим, поставки боеприпасов, инвестиции в повышение боеготовности, усиление разведки и развитие системы раннего оповещения.