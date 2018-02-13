Минобороны выделит 200 млн евро на боеприпасы

Программа развития подведомственного Министерству обороны сектора на следующие четыре года предусматривает, среди прочего, выделение более 200 млн евро на приобретение боеприпасов для Сил обороны. Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства.
В целом на период с 2019 по 2022 годы подведомственный Министерству обороны сектор получит вливаний в размере 2,248 млрд евро.
38 процентов из этой суммы предусмотрены на поставки, 29 процентов на расходы на рабочую силу, 16 процентов на хозяйственные расходы и инвестиции, 9 процентов на разведку и проведение спецопераций и еще по четыре процента на развитие инфраструктуры и тыловых служб.
В соответствии с программой развития, в течение четырех лет из сумм, отводимых на тендеры, более 210 млн евро будут выделены на приобретение боеприпасов. В течение предыдущего периода финансирования, с 2018 по 2021 годы, на покупку боеприпасов отведено 174 млн евро.
Министр обороны Юри Луйк, представляя проект программы развития, отметил, что ее фокусом является повышение боеготовности Сил обороны в военное время. Важнейшими пунктами программы он назвал также повышение зарплаты кадровым военнослужащим, поставки боеприпасов, инвестиции в повышение боеготовности, усиление разведки и развитие системы раннего оповещения.
Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов отметил, что боеприпасы — это очень дорогостоящая статья расходов, а также, что их приобретение останется приоритетным для Сил обороны на долгие годы. По его словам, например, один выстрел из противотанковой системы Javelin стоит более 200 000 евро. Боезапас для миномета почти в сотни раз дешевле, чем выстрел Javelin, но его и уходит количественно больше. По словам канцлера, для отработки правильного обращения с современными системами вооружения большую роль играют системы симуляторов, в связи с чем настоящие боеприпасы расходуются меньше.