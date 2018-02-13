Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

По словам Зейлстры, его репутация в сложившихся обстоятельствах настолько пострадала, что оставаться на посту министра для него стало невозможно, сообщает Reuters.

Перед отставкой чиновник признался, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, на которой президент РФ якобы рассказывал об амбициозных планах российской экспансии. Ранее Зейлстра утверждал, что 12 лет назад, еще будучи сотрудником компании Shell, он присутствовал на встрече бизнесменов на путинской даче.

Но в интервью голландской газете de Volkskrant в минувшие выходные глава МИД Нидерландов опроверг эту информацию, сообщил накануне англоязычный портал Dutch News. Зейлстра пояснил, что не присутствовал на встрече лично, но позаимствовал информацию у своего источника, который не хотел раскрывать.

"Я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьезные последствия. Поэтому решил рассказать ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там. Потому что это могло иметь последствия для него или его компании", - объяснил чиновник.

Премьер-министр Марк Рютте ранее заявил, что решение Зейлстры солгать о встрече было неразумным, но заверил, что не будет требовать отставки главы МИД. Отметим, что Зейлстра и Рютте входят в право-либеральную Народную партию за свободу и демократию.

По словам Зейлстры, речь не идет о случае с фейковыми новостями, поскольку он просто хотел защитить свой источник. "Я думаю, он надежен, поскольку дискуссии относительно содержания истории нет", - отметил чиновник.

"Мы живет в стране, в которой правда играет очень важную роль. Поэтому я не вижу других выходов, кроме как уйти в отставку. Пост министра иностранных дел должен быть выше всяких спекуляций как внутри страны, так и за ее пределами", - подчеркнул он.

Примечательно, что 13 февраля департамент информации и печати МИД России анонсировал первый рабочий визит главы внешнеполитического ведомства королевства Зейлстры в Россию, который должен был состояться в среду, 14 февраля.