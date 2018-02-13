Открытие: эта болезнь способна победить рак

Ученые из Северо-Западного университета выделили испорченную молекулу малой интерферирующей РНК и использовали ее для лечения мышей с раком яичника. Рост опухоли значительно замедлился. Также оказалось, что у раковых клеток не вырабатывалась устойчивость к новому методу терапии. При этом грызуны не проявляли признаков поражения нервной ткани, пишет MedDaily.