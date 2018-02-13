вторник, 13 февраля 2018 г.
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Открытие: эта болезнь способна победить рак

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Фото иллюстративное

ФОТО: Toomas Huik

Болезнь Хантингтона - наследственное нейродегенеративное заболевание. Определенные последовательности РНК (малые интерферирующие РНК), закодированные мутировавшим геном, разрушают нервные клетки людей с этим заболеванием изнутри. Американские специалисты нашли способ использовать болезнь Хантингтона. Выяснилось: малые интерферирующие РНК могут атаковать клетки опухолей, сообщает Medical Xpress.

Ученые из Северо-Западного университета выделили испорченную молекулу малой интерферирующей РНК и использовали ее для лечения мышей с раком яичника. Рост опухоли значительно замедлился. Также оказалось, что у раковых клеток не вырабатывалась устойчивость к новому методу терапии. При этом грызуны не проявляли признаков поражения нервной ткани, пишет MedDaily.

Исследователи применяли вышеупомянутую молекулу для борьбы с опухолями молочной железы, предстательной железы, печени, мозга, легких, кожи и толстого кишечника. Во всех случаях метод эффективно помогал остановить развитие рака. Ученые надеются, что с помощью нового метода можно буде справиться с раком за несколько недель (до возникновения неврологических симптомов).

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